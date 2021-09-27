«Хочу посмотреть на людей, которые это писали»: Хмельницкая не поверила в историю с дочкой Королевой

Как отметила актриса, ей сложно даже комментировать эту выдуманную историю.

Актриса Алена Хмельницкая в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не верит в историю певицы Наташи Королевой, у которой, возможно, есть внебрачная дочь.

«Я хочу посмотреть на людей, которые это писали. Я даже не могу это комментировать». Алена Хмельницкая

Высказалась об этой странной истории и актриса Ирина Безрукова.

«Вот это да! Ну, Наталья, молодец! Очень отважная она. Когда ребенок вырастет, то сам разберется, в какой семье ему жить. И у него, может, будет сразу две семьи. Нужно следовать за природой. Если природа дает возможность, то ребенок должен быть именно ваш», — заметила актриса.

Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.

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