Артист цирка и бизнес-леди: кто настоящие родители ребенка, которого Королева выдала за дочь

История с признаниями певицы о наличии у нее наследницы была мастерски раскрыта.

Ребенок, которого певица Наташа Королева выдает за свою биологическую дочь, на самом деле к ней не имеет никакого отношения.

Мамой мальчика, а вовсе не девочки, являются подруга Наташи Королевой — владелица спа-салона в Америке Александра Петрич. Эта женщина довольно известная персона среди русскоязычной диаспоры Майами. Певица вместе с мамой артистки, Людмилой Порывай, часто приходят в этот самый спа-салон на процедуры.

Отцом малыша является Рустам Каримов. Он гражданский муж Александры Петрич. Мужчина — бывший артист цирка Cirque du Soleil. Из акробата Рустам в какой-то момент переквалифицировался в массажиста и сейчас помогает Александре в салоне.

Известно, что малыш, которого так упорно выдает Наташа Королева за свою биологическую дочь, появился на свет 1 ноября 2018 года, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что несколько дней назад Наташа Королева огорошила признанием. Она заявила, что у нее есть биологическая дочь, находящаяся в США. Якобы певица отдала свои яйцеклетки другу-гею. Тому ребенка родила суррогатная мать.

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