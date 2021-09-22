Обман раскрыт: Наташа Королева ловко выдала за внебрачную дочь сына своей подруги из Майами

Снимки, где она якобы позирует с малышкой, скорее всего, были сняты не тогда, когда об этом рассказывает певица.

Певица Наташа Королева, которая несколько дней назад удивила всю страну признанием в студии «Секрета на миллион» о тайной дочери, скорее всего, выдала за свою внебрачную наследницу сына подруги из Майами Александры Петрич. Эта женщина владелица в Америке SPA-салона.

Фотографии, где Королева позирует с малышкой, были действительно сделаны на пляже в Майами. Недалеко от дома, где проживает мать звезды Людмила Порывай. Вот только датированы они 13 января 2019 года, а не январем 2020-го. На руках у Наташи Королевой, судя по всему, никакая не внебрачная дочь, а двухмесячный Мартин. Как раз сын любимой подруги звезды — Петрич.

Интересно, что на кадрах Наташа Королева запечатлена все в том же полосатом комбинезоне. Именно в нем она позировала на фото с «внебрачной дочкой», которую показали в «Секрете на миллион». Этими фото Королева и проиллюстрировала на телевидении историю с суррогатной мамой и внебрачной биологической дочкой, доведя всех до истерии своим неожиданным признанием, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что на днях Наташа Королева рассказала, что якобы отдала свои яйцеклетки другу-гею, живущему в США. Мол, тот давно мечтал стать отцом, да все не получалось. С наследницей звезда якобы видится после рождения малышки лишь украдкой, а ее муж и сын вообще ничего не знали.

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