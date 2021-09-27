«За конкретного человека»: Стефания Маликова высказалась о предстоящем замужестве

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова очень серьезно и по-взрослому сформулировала свое отношение к созданию семьи.

Наследница популярного в 90-х годах исполнителя и композитора Дмитрия Маликова Стеша Маликова – девушка очень популярная в Instagram.

За жизнью красавицы-дочери Дмитрия Маликова в соцсети следят порядка семисот тысяч подписчиков. Для них 21-летняя Стеша Маликова является иконой стиля и примером для подражания.

Во время интерактива в Instagram поклонники поинтересовались у Стефании Маликовой, хочет ли та выйти замуж.

Наследница известного семейства тут же дала понять, что ее немного коробит такая формулировка вопроса. Стеша Маликова очень по-взрослому сформулировала свое отношение к браку.

«Мне кажется, странное желание хотеть замуж, — написала Стеша Маликова в микроблоге. — Нормально хотеть найти своего человека, пройти с ним через какие-то препятствия, начать строить совместные планы на жизнь. Только потом выйти замуж. За конкретного человека, а не просто замуж за первого встречного. Сама по себе идея фикс – выйти замуж – очень нелепая».

Напомним, Стефании Маликовой приписывают роман с хоккеистом Кириллом Капризовым. Оба активно лайкают фотографии друг друга в соцсетях, а минувшим летом выкладывали снимки из одних и тех же локаций.

Кроме того, Стефанию Маликова и Кирилла Капризова часто видят вместе во время прогулок по Москве. Официально же они пока свои отношения не подтвердил.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.