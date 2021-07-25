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Неужели Кирилл Капризов? Стеша Маликова засветила на фото нового бойфренда

Дочь известного композитора Дмитрия Маликова Стефания некоторое время назад начала встречаться с хоккеистом.

Неужели Кирилл Капризов? Стеша Маликова засветила на фото нового бойфренда
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Наследница популярного музыканта Дмитрия Маликова, 21-летняя Стефания Маликова похоже, дает понять, что скоро объявит о своем романе.

Тем более, что избранника красавицы-блондинки поклонники уже вычислили пару недель назад. Выяснилось, что Стефания встречается с хоккеистом, олимпийским чемпионом Кириллом Капризовым, который играет в НХЛ и является нападающим клуба «Миннесота Уайлд».

Пара «спалилась» во время отдыха на Алтае, когда выкладывала в микроблогах снимки, сделанные в одних и тех же локациях, да еще и ставила лайки под фото друг друга.

Тут же многие вспомнили интервью Кирилла Капризова, в котором он намекнул на роман с красивой русской девушкой. А не так давно, Стефанию Маликову видели на прогулке с Кириллом Капризовым. Они мило общались и обнимались.

Стеша Маликова проводит время со своим избранником
Стеша Маликова проводит время со своим избранником. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Теперь же Стефания Маликова засветила на фото в сторис свои и мужские ноги, которые, скорее всего, принадлежат ее избраннику. Снимок был сделан во время воскресного отдыха на природе. А следом за ним Стеша показала видео, на котором предстала со светящимся от счастья личиком.

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