Неужели Кирилл Капризов? Стеша Маликова засветила на фото нового бойфренда

Дочь известного композитора Дмитрия Маликова Стефания некоторое время назад начала встречаться с хоккеистом.

Наследница популярного музыканта Дмитрия Маликова, 21-летняя Стефания Маликова похоже, дает понять, что скоро объявит о своем романе.

Тем более, что избранника красавицы-блондинки поклонники уже вычислили пару недель назад. Выяснилось, что Стефания встречается с хоккеистом, олимпийским чемпионом Кириллом Капризовым, который играет в НХЛ и является нападающим клуба «Миннесота Уайлд».

Пара «спалилась» во время отдыха на Алтае, когда выкладывала в микроблогах снимки, сделанные в одних и тех же локациях, да еще и ставила лайки под фото друг друга.

Тут же многие вспомнили интервью Кирилла Капризова, в котором он намекнул на роман с красивой русской девушкой. А не так давно, Стефанию Маликову видели на прогулке с Кириллом Капризовым. Они мило общались и обнимались.

Теперь же Стефания Маликова засветила на фото в сторис свои и мужские ноги, которые, скорее всего, принадлежат ее избраннику. Снимок был сделан во время воскресного отдыха на природе. А следом за ним Стеша показала видео, на котором предстала со светящимся от счастья личиком.

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