Модный мильфлер и трендовые плечи-«седло»: Стеша Маликова в женственном летнем платье вышла в свет

После успешного окончания МГИМО 21-летняя дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания не перестает путешествовать. Сначала Санкт-Петербург, затем Алтай, а теперь – Греция. Девушка с большим интересом исследует новые места, рассказывая о них своей огромной аудитории в микроблоге.

Каждый свой день красотка проводит в движении. Пляж, купание в море или бассейне, прогулки по окрестностям и вечерний выход в свет для посещения местных заведений. На этот раз красотка отправилась в ресторан, нарядившись в женственное платье с модным принтом мильфлер, или «мелкий цветочек», а также с трендовыми утрированными плечами «седло», об актуальности которых не раз рассказывал историк моды Александр Васильев.

Стеша Маликова, разумеется, знает все о женской моде и трендах. Девушка в прошлом году смогла начать собственный бизнес в фэшн-сфере. Она производит актуальную и женственную одежду. В основном это платья и блузы, от которых она сама приходит в восторг и с удовольствием носит их.

Смотрите также