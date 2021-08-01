Звездные наследницы в белом: Устинья Малинина и Стеша Маликова продемонстрировали летние образы

Две блондинки из известных в России семейств, не сговариваясь, нарядились в светлые наряды и написали посты о счастье.

Две завидные невесты, наследницы знаменитых семейств России Устинья Малинина и Стефания Маликова находятся в эти дни на отдыхе. Первая проводит каникулы со своей семьей на итальянском курорте Форте-Дей-Марми, вторая – в Греции.

Девушки, не сговариваясь, разместили каждая в своих микроблогах посты о счастье, написав их на английском языке и проиллюстрировав своими нежными снимками в летних нарядах. Судя по всему, обе наследницы влюблены.

Устинья Малинина предстала в платье на тонких бретелях и с букетом гортензий и эустом в руках.

«Счастье – это, когда то, что вы думаете, что вы говорите и что вы делаете, находится в гармонии», — подписала свой снимок Устинья Малинина.

Стеша Маликова для фото облачилась в белый топ со светлой рубашкой поверх него и шорты из «вареного» денима.

«Счастливее, чем когда-либо», — написала Стефания Маликова под фото.

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Не исключено, что в Греции она отдыхает со своим новым избранником, хоккеистом Кириллом Капризовым. И именно этим обстоятельством можно объяснить состояние счастья, в котором пребывает Стеша Маликова.

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