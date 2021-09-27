Названы две причины, в случае которых Елизавета II отречется от престола

В следующем году королева отметит 70-летие своего правления Великобританией.

Следующий год для Елизаветы II станет юбилейным. В 2022-м она отметит 70-летие своего правления Великобританией. Отказываться от престола Ее Величество пока не планирует, несмотря на солидный возраст – в минувшем апреле ей исполнилось 95 лет.

Тем не менее, есть две причины, в случае наступления которых королева передаст корону своему старшему сыну принцу Чарльзу или же, возможно, внуку принцу Уильяму.

«Елизавета II сложит с себя полномочия, если заболеет Альцгеймером или перенесет инсульт», — считает автор книги «Королева» Мэтью Деннисон. Его слова приводит Town & Country.

больше по теме Несмотря на проблемы: как Елизавета II переживает сложные времена Этот год для королевы стал непростым.

Напомним, ранее стало известно, что народные празднования по случаю платинового юбилея правления королевы пройдут в начале июня следующего года. По этому случаю всем британцам предоставят четыре выходных дня.

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