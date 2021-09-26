Несмотря на проблемы: как Елизавета II переживает сложные времена

Этот год для королевы стал непростым.

В этом году Елизавета II попрощалась с мужем, принцем Филиппом, который умер на сотом году жизни. Месяцем ранее любимый внук принц Гарри нанес удар, высказавшись о своей жизни в Лондоне в скандальном интервью Опре Уинфри. Несмотря на все сложности, королева продолжает активно работать и старается преуспевать.

Недавно Ее Величество отдыхала в своем шотландском замке Балморал. Бывший королевский дворецкий Грант Харролд отметил, что несмотря на все проблемы Елизавета сохранила свое чувство юмора.

«Когда она поехала в Шотландию, то повсюду отпускала шутки, веселилась и много юморила. Очень приятно это видеть, несмотря на все то, что произошло в этом году», — цитирует Харролда Express.

Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Великобританией. Грандиозные празднования намечены на начало июня.

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