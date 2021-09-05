Помирила: Елизавета II всеми силами борется за сохранение монархии

В этом году на долю королевы выпало много испытаний.

Минувшей весной Елизавете II исполнилось 95 лет. Она продолжает активно работать, хотя пережила ряд невзгод. В апреле похоронила мужа, принца Филиппа, в марте посмотрела скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, а в августе вновь новые испытания принес младший сын, принц Эндрю, которого обвиняют в нарушении закона в отношении женщины. После всего этого королева всеми силами старается сохранить монархию.

«Благодаря ей принц Уильям и Гарри снова разговаривают, а Кейт Миддлтон и Меган Маркл начали ближе общаться», — пишет ОК!.

Напомним, в следующем году Елизавета II будет праздновать 70-летие своего правления Великобританией. По этому случаю в королевстве будут объявлены четырехдневные выходные.

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