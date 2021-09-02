«Потеряете уважение»: Елизавета II готова дать отпор Меган Маркл и принцу Гарри

Недавно стало известно, что принц Гарри взялся за написание мемуаров. Уже осенью он передаст черновики в издательство, а опубликована книга будет в конце следующего года. Букингемский дворец с опасением ждет этого момента. Ранее сообщалось, что королева может подать в суд на герцогов за клевету.

Бывший дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, заявил, что в случае публикации провокационных моментов, Елизавета II привлечет к этому делу своих юристов.

«Королева » справедливая, преданная, прощающая и сострадательная женщина, но если вы солжете более одного раза, вы потеряете ее уважение», » цитирует Баррелла Express.

Напомним, визит принца Гарри в Лондон намечен на сентябрь. Скорее всего, компанию ему составит и Меган Маркл с малышкой Лилибет Дианой.

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