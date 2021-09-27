Внебрачная дочь Наташи Королевой сможет в будущем претендовать на наследство певицы

При этом сама певица вряд ли сможет забрать наследницу в свою семью.

Адвокат Нарек Костанян в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ оценил шансы певицы Наташи Королевой в будущем забрать к себе внебрачную дочь.

«Шансы малы. Что на территории США, что на территории Российской Федерации. У нас по законодательству, кто рожает, тот и мать, а совсем не донор яйцеклеток. По нашему законодательству суррогатная мать может оставить ребенка себе и никому не отдавать». Нарек Костанян

Как отметил адвокат, в Америке Наташа Королева никто.

«И юридически, и практически. Но есть одно но. Дочь Наташи Королевой вправе претендовать в российских судах на наследство певицы. У донора же нет никаких прав, а вот у ребенка есть. Дочка может обратиться в суд, сделав анализ ДНК и стать наследницей», — заметил адвокат.

Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.

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