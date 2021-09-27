«Только отец есть у этой девочки, матери у нее нет»: Сенчукова высказалась о дочери Королевой

Как отметила певица, ее коллега в момент принятия решения была «весела и добра».

Певица Наталья Сенчукова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась о внебрачной дочери своей коллеги Наташи Королевой.

«Я, конечно, не то что против. Я против, когда заведомо лишают мать ребенка. То есть только отец есть у этой девочки. Мамы у нее нет. Я против этого. Просто был договор. И ей было весело. Она была в момент принятия решения отдать яйцеклетку весела и добра». Наталья Сенчукова

Как добавила актриса Эвелина Бледанс, она бы пошла по такому же пути, как и Наташа Королева.

«Я пыталась ставить себя на место Наташи. Поступила точно так же. Если бы сказали, что купят мою яйцеклетку, то вот тогда подумала. Просто ее позже отблагодарили биткоинами. Она по факту не продавала свои яйцеклетки», — заявила Бледанс.

Напомним, что недавно выяснилось о наличии внебрачной дочери у Наташи Королевой. Исполнительница отдала несколько лет назад яйцеклетку другу-гею. Он в качестве благодарности одарил певицу биткоинами.

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