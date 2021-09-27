Страстный поцелуй: Резо Гигинеишвили застукали с темпераментной брюнеткой

Резо Гигинеишвили — завидный холостяк. За плечами режиссера два брака: с актрисой Надеждой Михалковой, которая родила ему двоих детей, и светской львицей Надежде Оболенцевой.

Если союз с наследницей прославленного Никиты Сергеевича продлился более семи лет, то второй брак Резо не просуществовал и года. С Оболенцевой они развелись летом прошлого года.

На премьерном показе «Общаги», где собрались многие звезды, Резо атаковала темпераментная брюнетка. Как только режиссер появился на красной дорожке, из толпы выбежала девушка и поцеловала его. Судя по всему, такого поворота событий Гигинеишвили не ожидал. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что «Общага» — это режиссерский дебют известного оператора Романа Васьянова. Экранизация романа Алексея Иванова «Общага-на-крови» рассказывает рассказывает о группе студентов. Действие фильма происходит в 1984 году в Свердловске.

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