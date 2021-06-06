«Копия деда»: Надежда Михалкова показала повзрослевшего сына от Резо Гигинеишвили

Ване в этом году исполнилось восемь лет.

Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова – Надежда воспитывает двоих детей от Резо Гигинеишвили. Актриса вышла замуж в 2010, а спустя семь лет развелась. В браке она дважды стала мамой, причем, в одни и тот же день с разницей в два года. Десять лет назад у нее родилась дочь Нина, а в 203-м сын Иван. Его свежим снимком Надежда поделилась в своем Instagram. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Глазищи какие – честные и очень красивые! Красавчик маленький! Какой взгляд! Копия деда!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что в прошлом году Надежда принимала участие в шоу «Ледниковый период» и была одной из первых покинувших проект. Осенью этого года она отметит свое 35-летие.

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