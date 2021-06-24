«Кувшинки, речка, пух — детское лето»: Михалкова показала редкое фото с дочкой Ниной и сыном Ваней от Гигинеишвили

Надежда Михалкова в микроблоге поделилась свежими снимками, на которых позировала с детьми от режиссера Резо Гигинеишвили. Нина и Ваня вместе со своей звездной мамой проводят лето на свежем воздухе, устраивая мини-пикники. В такую жару, температура воздуха в столице прогрелась до +34 °C, спасаться можно разве что под кондиционерами или в тени деревьев в саду у пруда. Михалкова с детьми похоже выбрала второе.

Надежда позировала в кадре с красавицей-дочкой. Поклонники отметили, что Нина и Ваня, он на втором снимке в фотоленте, очень похожи на своего отца Резо Гигинеишвили. Михалкова примерила на отдыхе бейсболку и малиновый купальник, засветив эффектную по-девичьи стройную фигуру.

«Кувшинки, речка, пух, 37 градусов. Детское лето», — отметила актриса.

«Когда мама просто неописуемая красотка», «Фигурка у Нади отменная», «Мама и дочка словно подружки», «Мама?! Да скорее подружки-сверстницы», «Дети такие красивые получились, просто прелесть», «В Ванюшке заметны грузинские корни — красавец», «Замечательное семейство», — тут же стали писать в фанатских страничках поклонники.

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