«Они взрослеют»: Надя Михалкова в фисташковом лонгсливе предстала с подросшими детьми от Резо Гигинеишвили

Наследница одного из самых именитых семейств нашей страны Надежда Михалкова после развода с мужем, режиссером Резо Гигинеишвили воспитывает сына и дочку. Звездная мама обожает Ванечку и Нину, и дает понять, что хотела бы, чтобы те не так быстро росли.

В Instagram Надежда Никитична поделилась фото, на котором запечатлелась с сыном и дочкой. Все трое выглядят в кадре довольно расслабленно и непринужденно. Ваня и Нина едят черешню и немного по-хулигански смотрят в камеру. Звездная мама позирует в лонгсливе цвета фисташки, подняв руки вверх, поддерживая задорное настроение своих отпрысков.

«Летом они взрослеют намного быстрее», — сделала философское наблюдение Надя Михалкова.

Первым под постом отметился папа Вани и Нины. Резо Гигинеишвили отреагировал на публикацию бывшей жены смайликами в виде двух сердечек.

«Чудо! Папины детки. Мамина милота», «Гармония», «Точно! Солнце их вытягивает», «Какие красивые дети», «Дочь – копия Резо», — высказались подписчики Нади Михалковой.

Стоит добавить, что Нина и Ваня родились в один день – 21 мая, с разницей в два года. Девочка старше брата.

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