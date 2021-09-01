Отказавшийся от опеки над дочерью отец Бритни Спирс требует с певицы еще два миллиона долларов

В августе 2021 года для фанатов Бритни Спирс, да и для нее самой, прогремела радостная новость: отец 39-летней поп-звезды согласился оставить опеку над дочерью, которая длилась 13 лет, и предоставить артистке свободу самой распоряжаться своими жизнью и деньгами. Однако перед тем, как он отступится, Джейми Спирс потребовал выплатить ему два миллиона долларов.

1,3 миллиона должны пойти на уплату адвокатам мужчины, еще 500 тысяч — его управляющей компании, остальное — ему самому. Сторона Бритни совершенно не согласна что-то еще выплачивать бывшему опекуну, который, по их мнению, и так много лет наживался на состоянии звездной дочери. Они требуют, чтобы отец певицы оставил опеку без каких-либо попыток что-то еще получить от дочери.

«Бритни Спирс не будет подвергаться вымогательствам. Вопиющая попытка мистера Спирса обменять свое увольнение с поста опекуна на выплаты примерно в 2 миллиона долларов сверх тех миллионов, которые уже были получены от имущества мисс Спирс им и его соратниками, не пройдет», — цитирует издание Variety адвоката Бритни Мэтью Розенгарта.

Добавим, что юрист просит суд назначить бухгалтера певицы распорядителем ее состояния вместо Джейми Спирса.

Напомним, артистка находится по опекой и лечением с 2008 года, когда у нее произошел ряд срывов, широко освещавшихся в прессе. В 2021 году Бритни открыто заявила, что эта ситуация травмирует ее.

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