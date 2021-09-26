«Я получаю, как все советские люди»: 79-летняя Ангелина Вовк озвучила размер своей пенсии

Популярная телеведущая Ангелина Вовк рассказала, как живет на пособие от государства и доплату от мэра Москвы.

Народная артистка РФ, популярная телеведущая Ангелина Вовк в это воскресенье стала гостьей программы телеканала НТВ «Секрет на миллион».

Беседу со звездой советского экрана Лера Кудрявцева начала с материального, с вопроса о размере пенсии.

«Благодаря нашему мэру Собянину, который добавляет к пенсии заслуженным и народным артистам тридцать тысяч рублей, жить хоть как-то еще можно, — поделилась Ангелина Вовк. — Сумма, конечно, небольшая, но ощутимая прибавка. Я получаю пенсию как все советские люди, неважно, где и сколько отработала – семнадцать тысяч с копейками. И плюс вот эти тридцать. Получается сорок семь тысяч. Есть льготы по оплате ЖКХ, телефона, но мы же пользуемся мобильным».

Но при этом Ангелина Вовк продолжает работать, благодаря чему ведет полноценную жизнь, позволяет себе путешествия и поездки в любимую Абхазию.

«Я еще где-то работаю, веду концерты. На пенсию позволить себе ничего нельзя. Это обидно, конечно. Есть и «зонтик безопасности». Что-то откладываю, но немного. Сейчас ведь один поход в магазин – пять тысяч рублей, не меньше», — посетовала Ангелина Вовк.

Напомним, во время «Секрета на миллион» Ангелина Михайловна рассказала, как ее подставила Алла Пугачева, и дала свою оценку творчеству Ольги Бузовой.

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