«Не хочу, чтобы после моего ухода люди ссорились»: Ангелина Вовк призналась, что уже давно написала завещание

Известная телеведущая Ангелина Вовк, которую все дети бывшего Советского Союза называли «тетя Лина», поскольку она много лет вела передачу «Спокойной ночи, малыши!», стала гостьей «Секрета на миллион».
Во время беседы с Лерой Кудрявцевой 79-летняя Ангелина Вовк, в частности, рассказала, каким образом распорядилась своим состоянием. Телезвезда призналась, что уже давно написала завещание.
«Не хочу, чтобы после моего ухода люди ссорились, — отметила Ангелина Михайловна. — Я постаралась по справедливости распределить. Ну, какое у меня там наследство…»
Ангелина Вовк призналась, что ей становится страшно, когда она видит по телевизору программы о конфликтах между родственниками известных людей за их наследство.
«Я не хочу никого из своих наследников выделять. Хочу, чтобы они спокойно приняли мою волю и сказали: пусть так и будет», — поделилась Ангелина Вовк.
Напомним, во время программы «Секрет на миллион» Ангелина Михайловна озвучила размер пенсии, рассказала о некрасивом поступке Аллы Пугачевой и призналась, что ей очень симпатична Ольга Бузова.
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