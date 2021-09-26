«Сходство есть»: внучка Ангелины Вовк, названная в ее честь, впервые появилась на телевидении

Наследница популярной телеведущей Ангелины Вовк и ее полная тезка пришла на программу «Секрет на миллион».

У популярной телеведущей, народной артистки РФ Ангелины Вовк нет своих родных детей.

Внуков звезде экрана заменили ее внучатые племянники по брату Ангелина, Аня и Артем.

Старшую наследницу даже назвали в честь известной телеведущей, так что девушка – полная тезка Ангелины Михайловны – Ангелина Вовк-младшая. Внучатые племянники звезды пришли поддержать ее на программу «Секрет на миллион».

Как оказалось, Ангелина Вовк-младшая очень похожа на свою знаменитую родственницу.

«Я считаю себя сильным человеком, как и бабушка, — рассказала Ангелина Вовк-младшая. – А когда смотрю на ее фотографии в юности, вижу, что сходство у нас есть».

Внучатые племянники рассказали, что Ангелина Михайловна не строгая, но очень требовательная бабушка, добивается от них порядка во всем. Но при этом очень любит баловать подарками. Например, покупает телефоны за семьдесят тысяч и дорогие парфюмы.

Напомним, в программе «Секрет на миллион» Ангелина Вовк озвучила размер своей пенсии и рассказала, что делает, чтобы вести безбедное существование.

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