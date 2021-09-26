«Я на ее месте не стала бы петь»: Ангелина Вовк высказалась о талантах своей коллеги Ольги Бузовой

Популярная телеведущая, звезда советского экрана Ангелина Вовк стала гостьей передачи «Секрет на миллион».

Во время беседы телеведущая Лера Кудрявцева попросила Ангелину Михайловну дать оценку ее более молодым коллегам. Ангелина Вовк почему-то тут же заговорила об Ольге Бузовой.

«У нее такая популярность, что ее имя из каждого утюга звучит, — отметила Ангелина Вовк. — Я читала интервью Ольги Бузовой и должна сказать, что она умная девочка. А то, что она так эпатирует публику, за этим стоит какая-то боль либо желание доказать, что она достойна всего. Я не вижу в этом ничего дурного. Единственное, что я на ее месте не стала бы петь».

Напомним, во время передачи «Секрет на миллион» Ангелина Вовк рассказала о своих отношениях с Аллой Пугачевой.

Телеведущая вспомнила, как Примадонна заменила ее на передаче «Песня года». Эту историю Ангелина Вовк считает очень некрасивой.

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