«Боже мой, какое счастье, что у меня нет детей!»: Ангелина Вовк не жалеет, что не смогла стать матерью

Известная телеведущая Ангелина Вовк 16 сентября отметила свое 79-летие. Несмотря на почтенный возраст, Ангелина Михайлова полна сил, она активна и транслирует оптимизм.

Поклонники Ангелины Вовк уже знают из анонсов, что в ближайшее воскресенье именно она станет гостем популярной программы НТВ «Секрет на миллион», в которой расскажет о своей жизни, отношениях с Аллой Пугачевой и о том, почему не реализовала одну из женских функций — не стала мамой.

Ангелина Вовк дала понять, что сейчас, с высоты прожитых лет, не сожалеет о несостоявшемся материнстве.

Когда она переживала по этому поводу, и ей было больно всякий раз, как только об этом заходила речь. С годами телеведущая поняла, что у нее много других поводов радоваться жизни.

«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!» — призналась Ангелина Вовк телеведущей Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, поскольку родных детей у Ангелины Михайловны нет, своими внучками она считает наследниц своих крестников — Ангелину и Анну.

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