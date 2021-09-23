Лера Кудрявцева: «Ангелина Вовк скрывает родственника»

26 сентября в 14.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Ангелина Вовк. Тетя Лина, как ласково называли ее дети Советского Союза, расскажет, почему не доверяет врачам, зачем скрывает от всех близкого родственника и что думает о несостоявшемся материнстве.

Вы наверняка помните передачу «Спокойной ночи, малыши». Особый шарм ей придавали не Хрюша или Степашка, а очаровательная тетя Лина – Ангелина Вовк. Ее ласковый голос убаюкивал даже самых отъявленных маленьких хулиганов, а глаза лучились светом и добром.

Своих детей у Ангелины Вовк нет, но она с безграничной нежностью и любовью нянчила большинство детей Советского Союза. И пусть делала это дистанционно, зато от всего сердца.

— Я была раньше мягкой, белой и пушистой, – вспоминает молодость Вовк. – А сейчас бываю иногда очень крутая!

Мне, с одной стороны, не верится, что Ангелина может повысить голос, а с другой я прекрасно понимаю, что она большую часть жизни работает на телевидении, а там «белые и пушистые» надолго не задерживаются.

Так, с Аллой Пугачевой у Вовк произошел серьезный конфликт, когда Алла Борисовна внезапно отстранила ее и Евгения Меньшова от ведения «Песни года». Заменила она легендарных ведущих не кем-нибудь, а собой. А на следующий год мероприятие доверили вести нам с Сережей Лазаревым… И я рада, что во время эфира мы с Ангелиной смогли это открыто обсудить и отпустить ситуацию.

Ангелина вообще производит впечатление человека искреннего, открытого и порядочного. С ней, мне кажется, и в разведку можно пойти – она не бросит в беде, не подведет. И это несмотря на то что ее саму подводили, и не раз. В том числе люди, которым мы доверяем самое ценное – свое здоровье.

— У меня вот такой синяк был! – вспоминает Ангелина. – Я никуда не могла выйти, потому что шея была синяя.

С серьезными проблемами со здоровьем столкнулся и близкий родственник Ангелины, о котором она не любит говорить публично.

— Там у него какая-то опухоль появилась на позвоночнике, – откровенно рассказывает Ангелина.

Врачам телеведущая не доверяет – ей тяжело забыть отрицательный опыт. Но остается жизнелюбкой, которая верит, что все лучшее, как пелось в детской песенке, конечно, впереди. Главное – впереди много работы, потому что второй такой Ангелины Вовк в нашей стране нет. И коллеги по творческому цеху это прекрасно понимают.

— Я бываю очень нервная, – улыбается Вовк, рассказывая о рабочих моментах и пытаясь убедить меня в том, что она вовсе не та добрая тетя Лина, которую обожали малыши.

Но кто, скажите мне, не бывает нервным? Кто всегда встречает трудности спокойно и сдержанно, ни капельки не раздражаясь? Идеальных людей не существует, не правда ли? На телевидении, как в жизни, нужно в первую очередь быть личностью и никогда не сдаваться. Как это уже несколько десятков лет делает неповторимая и действительно – не побоюсь этого слова – легендарная Ангелина Вовк.

Смотрите на НТВ в воскресенье, в 14.00

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