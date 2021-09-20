Драматическое падение: популярность Меган Маркл и принца Гарри близка к нулю

На днях журнал Time назвал принца Гарри и Меган Маркл самыми влиятельными. Их фото, которое, к слову, подверглось критике самых разных экспертов, было размещено на обложке издания. Стоит отметить, что в этой гонке герцоги Сассекские обошли таких популярных личностей, как Билли Айлиш, Кейт Уинслет, Илон Маск и других. Тем не менее, популярность пары в США близка к нулю.

Королевский эксперт Кинси Шофилд считает, что это связано со скандальным интервью Опре Уинфри, которое вышло в марте этого года на американском ТВ.

«Они создают много проблем не только там, но и здесь. После интервью с Опрой поддержка герцога и герцогини Сассекских была огромной. Но в последние несколько месяцев люди начинают понимать, что не все эти обвинения были правильными. Некоторые из них, возможно, были нечестными», — цитирует Express эксперта.

Добавим, что сейчас герцоги Сассекские находятся в декретном отпуске по уходу за малышкой Лилибет.

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