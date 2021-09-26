«Очень классная!»: Рогов вслед за Хромченко посоветовал куртку-хит сезона в брутальном стиле

На шоу YouTube Rogov live Александр Рогов прошелся по мужским отделам московских масс-маркетов. Стилист заметил, что женщины могут с успехом отовариваться именно в них, так вещи будут стоить дешевле, да и рамки между мужским и женским сейчас очень стерты.

В частности, дамы могут смело обратить внимание на трендовые сумки этой осени – простые прямоугольные на двух недлинных ручках. Главная их фишка – они огромные по размеру.

Кроме того, куртки-рубашки свободного кроя в крупную клетку тоже женщины с успехом могут покупать в магазинах для сильной половины человечества. К слову, этим же приемом ранее советовала пользоваться и Эвелина Хромченко.

Кроме курток, по словам ведущей «Модного приговора», можно найти дамам в мужских отделах пальто-рубашки (сшитые по лекалам рубах) и просто актуальные сейчас «рубахи лесоруба» в клетку.

«Это писк моды, который стоит недорого, прямо три копейки», — заметила Эвелина Хромченко.

Показывая на модную куртку в клетку рубашечного кроя, Александр Рогов сказал: «Очень классная куртка! Девочки идут в мужской отдел и покупают себе мужскую куртку! Носят с платьем и юбкой. Красиво! Куртка отличная!»

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