«Очень модная!»: Хромченко назвала юбку, которая хорошо прячет живот у полных женщин

На Первом канале Эвелина Хромченко дала несколько ценных советов женщинам, которые имеют фигуру «яблоко», то есть невыраженную талию и заметный животик.

Им ведущая не советовала надевать короткие платья бэби-долл, а вместо этого выбирать свободные платья-сорочки, комбинируя их с жакетами или кардиганами, которые создают по бокам силуэта «рамки» и делают фигуру более компактной. Кроме того, не забывать про вертикальные линии в одежде.

Важно также не задирать выше живота брюки или юбки, ведь так округлость только подчеркнется, да и вид получится смешным, детсадовским. Вместо этого ведущая рекомендовала лучше примерить длинную майку или рубаху и выпустить ее поверх юбки или брюк, а затем надеть ремень чуть ниже линии талии. Таким образом силуэт удлинится, талия переместится в нужное место и станет более выраженной.

Эвелина Хромченко также посоветовала женщинам с полным животом обратить внимание на юбки плиссе, которые своими складочками вуалируют ненужные рельефы. И при внушительном объеме в области талии, прикрывать это место сверху чем-то еще. Например, в представленном на подиуме образе эту роль сыграла актуальная куртка с рисунком в стиле пэчворк. Разноцветная юбка плиссе тоже была трендовой.

«Объемная парка не демонстрирует ее роскошные изгибы. Юбка очень модная, яркая, с большим количеством цветовых блоков!» — описала лук героини «Модного приговора» с фигурой «яблоко» Эвелина Хромченко.

К слову, стилист Александр Рогов солидарен с Эвелиной Хромченко, он также рекомендовал полным женщинам пользоваться преимуществами юбок плиссе и включать их в свои образы.

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