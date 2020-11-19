За три копейки: Хромченко назвала ультрамодную вещь, которую женщины могут взять у мужчин

Речь идет о теплых рубахах, которые отлично впишутся в дамский гардероб и не ударят по бюджету.

Выглядеть модно и дорого можно за небольшие деньги. Об этом ранее рассказывала стилист «Модного приговора» Ольга Соколенко. Эвелина Хромченко в очередном выпуске программы тоже дала совет дамам, как найти ультрамодную, но при этом дешевую вещь в мужском отделе одежды, подтвердив гипотезу коллеги.

«Сейчас полным-полно в мужских магазинах теплых клетчатых рубашек. Это в настоящий момент дико модно! Очень модно!» — сказала фэшн-эксперт.

По ее словам, эти рубахи особенно высоко оценят женщины, недовольные своими формами, поскольку они отлично скрывают под собой лишний вес. Ведущая шоу на Первом канале также посоветовала обратить внимание на пальто, выполненные в крое теплой рубахи.

«Причем не всегда из пальтовой ткани, но даже иногда из меха. Делают также дутые куртки по лекалам рубахи. Это сегодня писк моды, который стоит недорого, прямо три копейки», — заметила Эвелина.

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