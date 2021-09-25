И снова в Нью-Йорке: Орбакайте в свитере с пайетками запечатлелась с Земцовым в машине

Певица покинула в Москву. Она поделилась кадрами, на которых муж катает ее по знаменитому американскому городу.

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она успела в этом году несколько раз приехать в Москву. Певица отпраздновала свое 50-летие в кругу родных и близких. Она устроила грандиозный праздник, чтобы юбилей запомнился. Более того, дочка Аллы Пугачевой снялась в новой части фильма «Любовь-морковь», а недавно она сообщила, что приняла участие в съемках нового сезона сериала «Тест на беременность».

После отпуска в Греции Орбакайте делилась кадрами из Москвы. Ее дочка Клавдия гостила у бабушки. Поклонники удивились тому, что 1 сентября девочка не пошла в школу. Но артистка пояснила, что Клава учится в США, где учебный год начинается позже. И вот 25 сентября Кристина приехала в США. Она запечатлела себя в автомобиле. Певица была в свитере бирюзового цвета с узором из пайеток.

Звезда показала, как ее муж Михаил Земцов ведет машину. Под музыку они катались по Нью-Йорку. Артистка также показала кадры, на виден город с множеством желтых такси. По всей видимости, она привезла наследницу, в которой скоро начнется учеба.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что артистка прекрасно выглядит. «Михаил так красиво водит», «Повезло с мужем», «Ой, знакомый вид! С возращением в штаты», «Улыбка на лице прям демонстрирует счастье», «Красотка», «Михаил так уверенно водит», «Выглядите превосходно, такая уютная», «Не хватает Клавы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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