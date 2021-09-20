Жгучая брюнетка: Орбакайте в сорочке и кружевном халате отметилась на съемках «Теста на беременность»

Певица приняла участие в съемках нового сезона популярной мелодрамы про врачей. На кадрах она позировала с новой прической и в женственном наряде.

Кристина Орбакайте признавалась, что называет себя поющей актрисой. Еще в детстве она снялась в фильме «Чучело», проявив свой талант. После этого ее фильмография регулярно пополнялась. Не так давно дочка Аллы Пугачевой снялась в новой части комедии «Любовь-морковь». Как оказалось, ее также пригласили снять в новом сезоне сериала «Тест на беременность».

больше по теме Невестка Орбакайте в кожаном жакете и юбке цвета капучино запечатлелась с мужем и его родными Алена Краснова и Никита Пресняков посетили вечеринку Лизы и Гарри Галкиных. На празднике собралась почти вся семья Примадонны.

По сюжету главная героиня в исполнении Светланы Ивановой увольняется из перинатального центра и ищет новое место работы под стать своему таланту. При этом также бурлит ее личная жизнь, так как за героиней ухаживают сразу два кавалера. Однако Светлана занята спасением чужих жизней, поэтому ей не хватает времени на себя. Для своей роли Орбакайте надела парик.

На фото со съемочной площадки она предстала в образе брюнетки с удлиненным каре. При этом она была облачена в черное платье-комбинацию и кружевной халат.

«Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке — сериал „Тест на беременность“, третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре», — рассказала звезда.

Поклонники и друзья восхитились ее перевоплощением. «Как неожиданно видеть тебя брюнеткой! Очень красиво», — призналась Алика Смехова. «Глаз не отвести, порода», «Какая вы тут яркая», «Нежданчик в виде брюнетки», «Не узнала вас, Кристина! Непривычно видеть вас брюнеткой», «Какая Вы необычная в темном цвете», «Безумно красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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