Фильм с дочерью Сергея Бодрова в главной роли победил на «Кинотавре»

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова — Ольга — сыграла главную роль в фильме «Море волнуется раз». Картина стала победителем кинофестиваля «Кинотавр-2021».

Напомним, с 18 по 25 сентября в Сочи состоялся ежегодный фестиваль кино. На 32-й церемонии награждения лучших отечественных фильмов выделили драму Николая Хомерики — «Море волнуется раз».

Картина заняла первое место. Главную роль в ней исполнила дочь Сергея Бодрова-младшего. Ольга Бодрова сыграла подростка Сашу, которая шла жить в полуразрушенный домик посреди южных лесов вместе с другом Колей. Юношу сыграл Валерий Степанов.

По сюжету подростки до беспамятства влюблены. Они пытаются узнать, что такое взрослая жизнь. В лесу они натыкаются на похожую пару влюбленных. Только мужчина и женщина гораздо страше их. После этого героине 23-летней Бодровой будет сниться один и тот же кошмарный сон — предвестник кончины ее любви с Колей.

Напомним, также на «Кинотавре» состоялся показ сериала «Самка богомола». Исполнительница главной роли — Ирина Розанова — предстала в триллере серийным убийцей. Артистка призналась, что эта роль стала лучшим подарком к ее 60-летнему юбилею.

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