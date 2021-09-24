«Было ощущение, что это другой человек»: дочь Сергея Бодрова – младшего рассказала о роли в своем дебютном фильме

Ольга Бодрова сыграла одну из главных ролей в картине «Море волнуется раз», представленной в Сочи на фестивале «Кинотавр».

Дочь трагически погибшего режиссера Сергея Бодрова – младшего, 23-летняя Ольга Бодрова? стала триумфатором кинофестиваля «Кинотавр», который в эти дни проходит в Сочи.

Эффектная блондинка сразу привлекла к себе внимание светских фотографов и журналистов. А чуть позже, когда был представлен фильм с ее участием «Море волнуется раз», Ольга Бодрова еще и доказала наличие у нее актерского дарования.

У героини фильма, которую исполняет Ольга Бодрова, сложные отношения с ее парнем. Они уединяются в заброшенном доме в лесу, чтобы разобраться в себе и своих чувствах.

Ребята встречают немолодую, похожую на них пару, — словно это они сами, несколько лет спустя. Сценарий и роли психологически сложны для молодых артистов. Но они справились. Ольга Бодрова уже успела увидеть себя на экране.

«Было ощущение, что это другой человек, хотя мне сказали, что на экране я как в жизни, — поделилась начинающая актриса. — Но мне казалось, что это все-таки другой человек, и было интересно смотреть на героиню, на то, как она живет. Конечно, хотелось кое-что поправить, как-то по-другому ее повести, но поскольку это невозможно, то я ее отпустила».

Картину посмотрел и оценил дедушка Ольги, режиссер Сергей Бодров – старший.

«У него тоже были зрительские вопросы, но он доволен результатом и рад за меня», — отметила Ольга Бодрова в беседе с «Московским комсомольцем».

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