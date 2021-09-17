В кинотеатрах выйдет документальный фильм о Сергее Бодрове

7 октября в российских кинотеатрах состоится документальная премьера. В прокат выйдет фильм «Нас других не будет», посвященный Сергею Бодрову-младшему. Создатели картины решили заново осмыслить феномен личности культового актера и режиссера.

«О Сергее рассказывают близкие друзья и соратники: продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов, а также сам Сергей Бодров — младший и режиссер Алексей Балабанов, чьи фильмы «Брат» и «Брат-2» обрели всенародную славу на сломе 2000-х», — цитирует ТАСС режиссера проекта Петра Шепотинника.

Впервые картину покажут на открытии фестиваля «Кинотавр», после чего в октябре она будет запущена в прокат. Также документальная лента появится в эфире канала ТВ-3.

Напомним, Сергей Бодров-младший стал широко известен благодаря фильмам «Брат» и «Брат-2». Также он был соведущим возрожденной телепередачи «Взгляд» и вел первый сезон шоу «Последний герой». В качестве режиссера снял фильм «Сестры». Звезда отечественного кино погиб в 2002 году вместе со своей съемочной группой. Во время работы над фильмом «Связной» на них обрушился ледник в Кармадонском ущелье.

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