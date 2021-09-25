«Лучший подарок»: Ирина Розанова рассказала про главный презент на 60 лет

Актриса Ирина Розанова призналась, что съемки в сериале «Самка богомола» стали для нее лучшим подарком к прошедшему юбилею.

Отметим, 22 июля Розанова отметила свой 60-летний юбилей. А недавно на кинофестивале в Сочи Ирина Юрьевна похвасталась главным подарком к этому знаменательному событию.

Оказалось, роль серийного убийцы стала лучшим презентом ко дню рождения.

«Такая команда, такие люди, что это радость, это лучший подарок к моему 60-летнему юбилею. Я не знаю, что дальше будет в этой работе, есть моменты, которые любопытно мне было посмотреть на экране. Что касается линии матери, я даже бабушку уже сыграла. И было мне 35 лет. Я давно играю бабушек и мам. Что касается «Самки богомола», тут было интересно раскрыть, что с ней произошло, что даже собственный ребенок от нее отказался. Работая над ролью, я вспоминала Хопкинса «Молчание ягнят». Я вспоминала этого монстра», — предает слова Розановой 7дней.ru.

Напомним, психологический триллер «Самка богомола» был представлен на 32-м кинофестивале «Кинотавр». Фильм появится в общем доступе 14 октября.

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