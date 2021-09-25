«День с любимыми»: Бородина в укороченных джинсах и косухе отправилась с дочками на шопинг

Ксения Бородина в этом году изменила свою жизнь. Она развелась с Курбаном Омаровым после почти шести лет брака. При этом телеведущая призналась, что год готовилась к этому шагу. Теперь она чаще выходит в свет, веселится с подругами и ездит на вечеринки. Более того, Ксения согласилась принять участие в «Ледниковом периоде», хотя раньше отказывалась из-за занятости.

Очередной день Бородина начала с тренировки на льду. При этом она не стала демонстрировать свои успехи, но запечатлелась на скамейке в джемпере мятного цвета, укороченных серых джинсах и черной косухе с рукавами на шнуровке. Она призналась, что с трудом находит силы для спорта.

Однако после тренировки Ксения встретилась с дочками Марусей и Теоной. Они собрались в бутик, где устроили шопинг. Теона покрасовалась в твидовом пальто и уггах молочного цвета. У нее была пышная прическа. А вот Маруся предстала в куртке-рубашке в клетку.

«День с любимыми. Забрали маму с тренировки и отправились на шопинг, а еще впереди 2 дня рождения впереди, как все успеть?» — отметила звезда.

Поклонники восхитились не только телеведущей, но и ее наследницами. «Теюша совсем взрослая становится», «Красоточки! Обожаю вашу семью!», «Бородина стильная всегда. Теперь и дочки модницы», «Вы все успеваете и всегда красивая», «Как мне понравилась ваша косуха», «Прекрасная наша, сияйте», «Просто чумовая», «Классная такая», «Девочки все в маму», — прокомментировали пост подписчики.

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