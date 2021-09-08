По следам Ольги Бузовой: Ксения Бородина и Давид Манукян выступят в шоу «Ледниковый период»

Звезды проекта «Дом-2» Ксения Бородина и Давид Манукян примут участие в новом «Ледниковом периоде». Причем с бывшей женой бизнесмена Курбана Омарова сейчас проводит занятия олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, который когда-то тренировал телеведущую Ольгу Бузову и был с ней в паре. Пара, напомним, не смогла попасть в призовую тройку по итогам шоу.

Как рассказали члены съемочной группы, Ксения и Дмитрий уже несколько недель тренируются на одном из закрытых катков. При этом Ксения делает определенные успехи на льду. В скором времени она удивит всех своим прекрасным катанием.

Активно тренируется и блогер Давид Манукян. Он занял место своей бывшей возлюбленной, с которой встречался полтора года Ольги Бузовой на «Доме-2», а теперь пошел по ее стопам и в «Ледниковом периоде».

Напомним, что шоу «Ледниковый период» транслируют на Первом канале. У проекта очень высокие рейтинги на телевидении, сообщает «СтарХит».

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