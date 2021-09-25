«Я живу уже 42-й год в Америке»: советская певица Нина Бродская рассказала, как сложилась ее жизнь

73-летняя артистка вышла на связь с Андреем Малаховым. Она восхитила его своей красотой.

Нина Бродская в начале 1970-х годов уверенно входила в число самых популярных певиц Советского Союза. Однако потом она пропала из поля зрения. Вот уже десятки лет поклонники не знают, где и как живет артистка. Однако это смог выяснить Андрей Малахов. Он обсуждал с именитыми персонами хиты прошлого века и решил узнать, кто первым спел песню «Ну кто тебе сказал».

В студии прозвучало два варианта — Ансамбль «Лейся песня» и ВИА «Поющие сердца». Однако Малахов сразу признался, что ответ уже знает.

«Мы нашли первую исполнительницу этой песни в Нью-Йорке. Давайте посмотрим на эту роскошную певицу!» — объявил ведущий.

На экране появилась Нина Бродская. Она позировала на фоне роскошного ремонта в своем доме. Артистка спела тот самый хит для всех и рассказала о своей жизни.

«Эта песня на протяжении уже очень многих лет популярна и ее любят. Дорогие друзья, не спорьте, кто первый исполнитель. скажу вас сразу, первой исполнительницей являюсь я, ваша слуга, Нина Бродская! Мне позвонил с «Первой мелодии» музыкальный редактор Владимир Рыжиков. Он сказал: «Нин приезжай! Для тебя есть песня». Я приехала, послушала песню. Она мне очень понравилась. Игорь Контиков сделал аранжировку и с ансамблем «Мелодия» мы сделали эту песню, которая разошлась миллионным тиражами. Эта афиша 70-х годов. Я ездила в Болгарию. Выступала с вокально-инструментальным составом «София». Ну что интересно, когда я пела песню «Ну кто тебе сказал», то мне на сцену выносили корзины цветов. И так было во всех городах. И я спросила, почему они так делают. И мне ответили: «Ты знаешь, что песня «Кто тебе сказал» в твоем исполнении стала в Болгарии «Песней года». Для меня это было очень приятно.

«Выступаю ли я сегодня? Нет. Я живу уже 42-й год в Америке. Я рада участвовать в этой передаче. Из Нью-Йорка в моем доме!» — рассказала звезда. «Как выглядит! Я хочу вам сказать…», — отметил Малахов.

Певец Игорь Иванов признался, что провожал Нину в США с продюсером Михаилом Плоткиным. Он также признался, что знаменитый хит предлагали исполнить и ему. Однако Игорь признался, что ему очень понравилось исполнение Бродской.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.