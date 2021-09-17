«На звезде не было лица»: Малахов рассказал, как Воля со сцены издевался над Андерсон

Как отметил телеведущий, именно он пришел на помощь голливудской диве.

Телеведущий Андрей Малахов в Instagram разместил фото, на котором он целуется со звездой Голливуда Памелой Андерсон. Действие происходило в 2007 году на afterparty церемонии «Кинонаграды MTV». Актриса была на мероприятии приглашенной звездой.

«На afterparty Памела сидела в самом дальнем углу в слезах. На приглашенной звезде не было лица после издевок Павла Воли и непрекращающихся колкостей ведущих со сцены. Про ее бюст не шутил тогда только ленивый». Андрей Малахов

Как отметил Малахов, тогда он подошел к Андерсон. Сказал, что она самая прекрасная и выглядит просто невероятно. Актриса в долгу не осталась. Она заявила, рассмеявшись: «Спасибо. Ты очень добр ко мне. Можешь меня обнять?» В ответ он заявил, что может даже поцеловать.

По словам Малахова, фотографы тут же запечатлели этот момент, а желтая пресса еще долго печатала это фото с самыми разными заголовками.

Напомним, что Памела Андерсон – одна из главных звезд Голливуда. В этом году ей исполнилось 54 года.

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