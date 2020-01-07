Расторгуев опубликовал снимок сорокалетней давности ВИА «Лейся, песня» с Кипеловым

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в Instagram опубликовал архивный снимок, который был сделан сорок лет назад – в далеком 1980 году. На фотографии солисты вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». На снимке, кроме Расторгуева есть, в частности, бывший лидер группы «Ария» Валерий Кипелов. В те годы музыканты были мало кому известны.
Отметим, что Николай Расторгуев с 1978 по 1980 год был вокалистом ансамбля «Шестеро молодых». Кипелов, кстати, был в составе этого же коллектива. Затем они вместе перешли в ВИА «Лейся, песня». Ансамблю просуществовал до 1985 года. Потом был закрыт по решению властей «за невыполнение государственной программы».
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