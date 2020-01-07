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Расторгуев опубликовал снимок сорокалетней давности ВИА «Лейся, песня» с Кипеловым

В те годы популярные музыканты еще были мало кому известны.

Расторгуев опубликовал снимок сорокалетней давности ВИА «Лейся, песня» с Кипеловым
Расторгуев поделился архивным кадром/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в Instagram опубликовал архивный снимок, который был сделан сорок лет назад – в далеком 1980 году. На фотографии солисты вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». На снимке, кроме Расторгуева есть, в частности, бывший лидер группы «Ария» Валерий Кипелов. В те годы музыканты были мало кому известны.

Отметим, что Николай Расторгуев с 1978 по 1980 год был вокалистом ансамбля «Шестеро молодых». Кипелов, кстати, был в составе этого же коллектива. Затем они вместе перешли в ВИА «Лейся, песня». Ансамблю просуществовал до 1985 года. Потом был закрыт по решению властей «за невыполнение государственной программы».

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Далее Расторгуев оказался в группе «Рондо». Он не только пел в этом музыкальном коллективе, но и играл на бас-гитаре. В 1986 году будущий лидер группы «Любэ» выступал в ВИА «Здравствуй, песня!» Он участвовал в первом рок-фестивале, который в те годы назывался «Рок-панорама».

Отметим, что группа «Любэ» в девяностых годах прошлого века была сверхпопулярной. Команда прославилась на всю страну после выхода песни «Атас!» Кстати, в репертуаре Николая Расторгуева очень много песен на военную тематику. При этом известный факт, что сам он никогда не проходил службу в армии. Группа «Любэ» и сегодня одна из самых популярных музыкальных команд в нашей стране. На концертах музыкального коллектива, как правило, всегда аншлаги.

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Тэги:

Валерий КипеловВИА "Лейся песня"Группа "Любэ"Николай РасторгуевНовости googleновости музыки
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Расторгуев опубликовал снимок сорокалетней давности ВИА «Лейся, песня» с Кипеловым
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