«Уважаемый автор»: умер звездный журналист, которому Алла Пугачева посвятила песню

Скончавшийся на 67-м году жизни Михаил Садчиков был дружен с Примадонной.

В Санкт-Петербурге от инсульта скончался 66-летний звездный журналист Михаил Садчиков, который одним из первых в Советском Союзе начал писать о представителях шоу-бизнеса и поп-музыке.

В 80-е годы Михаил Садчиков вел звездную рубрику в газете «Смена», героями его публикаций были, в том числе, и знаменитости из первого эшелона.

В 1987 году ныне покойный журналист побывал на концерте Аллы Пугачевой. После в издании вышла статья «Москоу-рок в миноре», из-за публикации Михаила Садчикова обвинили в травле Примадонны.

«В статье была лишь фраза: «Какова эстрада — такова и cуперзвезда». На несколько дней я попал в немилость, но затем, когда встретился с Аллой Борисовной за кулисами и поздоровался, то услышал в ответ: «Здравствуйте, коль не шутите». Итогом этой истории стала песня «Уважаемый автор», которую певица посвятила мне», — делился воспоминаниями ныне покойный Михаил Садчиков со «Стархитом».

Журналист был в числе первых людей своей профессии, взявших интервью у Филиппа Киркорова, после которого завязалась их дружба. Михаил Садчиков и его семья были удостоены чести получить приглашение на свадьбу Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой в Санкт-Петербурге.

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