На стиле: Лобода в костюме песочного цвета и с трендовой сумкой Bottega Veneta пришла на премьеру

Светлана Лобода в прошлом году смогла больше времени провести с семьей. Из-за пандемии ее концерты были отменены, поэтому артистка много путешествовала. Однако теперь она вновь вернулась к работе. Девушка не только снимается в шоу «Голос. Дети» в качестве наставника, но и участвует в различных других проектах. Недавно она снова стала появляться на публике, излечившись от коронавируса.

Каждый раз для выхода в свет Лобода выбирает женственные образы от лосин и блузок до платьев в пол. Очередной лук певица продемонстрировала 28 апреля. Она отправилась в кинотеатр, где состоялась премьера комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало». Певица позировала на ковровой дорожке в брючном костюме песочного цвета и черном топе-бюстье. Образ дополняли массивное колье и сумка Bottega Veneta. Такую же сумку, только желтого цвета, накануне купила Ольга Бузова.

Артистка с радостью пообщалась с другими гостями и запечатлелась с Александром Реввой, его женой Анжеликой, Михаилом Галустяном, Максимом Лагашиным, Глюкозой и другими известными персонами.

К слову, в стиле мог посоревноваться со Светланой только Филипп Киркоров. Он появился в зале в наряде Louis Vuitton. В оранжевой куртке и кепке его было сложно не заметить в толпе. Певец дал интригующий ответ на вопрос журналистов о своем самом безумном поступке.

«Я сделал предложение Марув. 30 апреля все узнаете», — заявил он корреспонденту Teleprogramma.pro.

Среди гостей были много звезд: Валерия, Екатерина Климова, Клава Кока, Эмин Агаларов, Мария Погребняк и многие другие известные персоны. Напомним, что большая премьера фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало» состоится 6 мая.

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