Под лоферы: Бородина дополнила приталенное платье в цветочек зеленой сумкой Bottega

Телеведущая старается быть на стиле, даже когда отдыхает с семьей.

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Когда проект «Дом-2» закрыли, она не жаловалась на недостаток денег. Более того, девушка стала еще больше путешествовать. Но этой весной телестройка снова стала выходить в эфир. Однако телеведущей это не помешало улететь отдыхать. Майские праздники она с семьей проводит в Дубае. Перед поездкой звезда пополнила свой гардероб и принарядила дочек.

Накануне Ксения устроила фотосессию на курорте. Она сменила несколько пляжных образов. Примечательно, что девушка взяла с собой около десятка пар обуви. Телеведущая умело комбинирует образы. Так, 6 мая вечером она отправилась в ресторан на ужин. Еще в лифте Бородина запечатлелась с младшей дочкой. Она облачилась в приталенное платье в цветочек с карманами и поясом. Наряд дополнили зеленые лоферы, а также сумка Bottega такого же цвета.

Ранее с такой же сумкой Bottega отметилась Виктория Лопырева. Она подобрала модный аксессуар в цвет своих лимонных босоножек. По всей видимости, девушки задали новый тренд на весну и лето. К слову, такая сумка стоит 135 тысяч рублей.

Поклонники восхитились образом Ксении. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красота! Нереальная Ксюша», «Ну просто шик в чистом виде», «Шикарная Ксения», «Это очень стильно», «Ваша сумка везде вписывается», «Зеленый цвет вы очень полюбили», «Такой летний, сочный лук», — стали писать пользователи Сети.

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