«Очень впечатляет!»: Нетребко в камуфляжном тренче с накладными карманами прогулялась по Самаре

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. В этом году она смогла в полной мере возобновить гастроли после начала пандемии. Все лето певица ездила по Европе, где радовала публику концертами. А вот осенью она приехала в Россию. В Кремле артистка отпраздновала свое 50-летие, собрав друзей, коллег и поклонников. После ее выступления состоялся банкет, где для нее выступила Надежда Бабкина.

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Теперь Анна ездит с гастролями по российским городам. На днях она посетила Нижний Новгород. Оперная дива успела посетить экскурсии и погулять у Волги. Она продемонстрировала два теплых наряда со стеганым пуховиком и дутым платком. А после успешного концерта звезда приехала в Самару. 25 сентября она прогулялась по городу. Нетребко на этот раз облачилась в камуфляжный тренч с накладными карманами и кожаным воротником. Образ дополнили ботильоны на каблуке.

«Добрый день всем! Острый репортаж из Самары! Бывший город Куйбышев. Мы находимся на центральной площади. Вот непосредственно памятник Куйбышеву. А за ним находится внушительных размеров Оперный театр, в котором завтра мы будем давать концерт. Такая советская сталинская архитектура, но очень впечатляет!» — поделилась артистка.

Позже она также дошла до пляжа. Анна позировала, сев на качели, наслаждаясь красотой пейзажей. Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что она выглядит стильно. «Какая прелесть, Анечка!», «Вы везде выделяетесь», «Очень красивая», «Какой у вас тренч», «Вы бесподобны», «Анна, выглядите потрясающе», «Какая модница», «Вы там всех сразили», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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