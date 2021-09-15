Акцент на щиколотку: Нетребко вслед за Курковой предстала на публике в трендовых кюлотах

Анна Нетребко является одной из самых известных российских певиц в мире. Она выступала в США, Англии и во многих европейских странах. Артистка давно славится не только голосом, но особым чувством стиля. Не раз ее нарядами восхищался историк моды Александр Васильев. Более того, она хвасталась тем, что в своих квартирах хранит коллекции шляпок, босоножек и платьев.

Недавно Анна Приехала в Россию. Ушел из жизни ее отец, поэтому была опечалена горем. Однако певица приняла решение, что не будет отменять праздничный концерт по случаю своего юбилея. 15 сентября она посетила несколько мест, включая съемки в шоу у Ивана Урганта. Также артистка побывала на канале НТВ, где предстала в черном лаконичном костюме с жакетом оверсайз и брюками кюлотами.

Наряд подчеркнул тонкие лодыжки певицы. Нетребко сделала небрежную укладку и дополнили образ босоножками. Примечательно, что кюлоты стали хитом сезона. Ранее Равшана Куркова и Наталья Подольская тоже отметились в таких брюках.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит оперная дива. «Аня, такая вы статная», «Какой классный костюм», «Вы всегда выглядите стильно», «Анюта, как вы преобразились», «Очень стройная», «Наряд очень удачный, вы в нем бесподобны», — стали писать пользователи Сети.

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