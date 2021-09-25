«Остались чувства»: Наталья Рудова в ярко-желтом бикини порассуждала о бывших

Актриса Наталья Рудова разместила в одной из последних Stories личного микроблога фотографию в микрокупальнике цвета канарейки.

Артистка сделала соблазнительное фото в бассейне. Рудова выбрала наряд для плавания в рубчик. Наталья надула пухлые губки и запечатлелась без грамма косметики.

Рудова не побоялась показать себя без фотошопа. Ранее исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» рассказывала о своих тренировках в спортивном зале. Знаменитость хвасталась тем, что имеет большой процент мышечной массы. Поэтому даже с большой цифрой на весах Рудова зрительно остается такой же красоткой.

К слову, фолловеры Рудовой советуются с актрисой не только по поводу ухода за внешностью. Недавно один из поклонников поинтересовался у Натальи, можно ли заново сходиться с бывшими возлюбленными.

Актриса о своей личной жизни никогда не рассказывает. Однако Рудова намекнула, что может дать шанс экс-бойфрендам.

«Ну, не знаю. Если остались чувства, то может и не навсегда», — призналась Наталья.

Напомним, ранее Наталья Рудова устроила поклонникам вечер эротических фантазий. Актриса решила перед сном похвастаться внушительным бюстом, лежа в кровати.

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