Решила пошалить перед сном: лежа в кроватке, Наталья Рудова поманила внушительным бюстом с пуш-ап

Актриса Наталья Рудова прославилась благодаря сериалу «Татьянин день», который поклонники красотки обожают пересматривать. Еще у нее были роли в «Молодежке» и «Универе. Новая общага», а также в других кинопроектах, поэтому у яркой блондинки весьма обширная армия поклонников. Которую девушка любит интриговать пикантными кадрами у себя в Instagram.

На ночь глядя Рудова решила пошалить и запечатлела себя на видео в полумраке. Красотка в топе-бандо утянула пышный бюст, который так и норовил «выпрыгнуть» из тесных пут пуш-ап, покрутилась перед камерой и приоткрыла рот. Получилась довольно волнующая картина, которая наверняка многих зрителей лишила сна.

Кстати, не так давно многие подписчики Рудовой буквально в один голос отметили, что грудь у девушки стала больше. И это притом, что Наталья сейчас активно худеет и демонстрирует свои достижения в погоне за стройностью.

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