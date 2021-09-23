«Следы от загара видны»: Наталья Рудова в тонком мини-платье засветила свой наливной бюст

Наталья Рудова давно строит карьеру в кино. Она успела сняться в десятках разных картин. Актриса прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день», также ей довелось сыграть роковую красотку в картине «Бихэппи». Блондинка легко снимается в постельных сценах, хоть и утверждает, что полностью оголяться бывает сложно. В обычной жизни она без стеснения демонстрирует красоту фигуры.

Не так давно Рудова вернулась из отпуска. Она давно стремилась к более стройным формам и теперь хвастается результатами. Актриса много времени провела на яхте. На этот раз она поделилась кадром, на котором предстала в белом мини-платье с цветочным принтом. Наряд дополнила расстегнутая рубашка оверсайз из льна. Наталья похвасталась осиной талией и не скрыла декольте.

«Ну как так… Не успела осень прийти, так мне снова хочется лето!» — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили Рудову комплиментами. «Шикарные ножки, красотка Натали», «Потому что вы солнечная девушка, Наталья!», «Наташа! Какая же ох… Ай!», «Следы от загара видны», «Шальная императрица», «Как на вас налюбоваться», «Вы без белья?», «Выглядите очень стройной», — прокомментировали пост подписчики.

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