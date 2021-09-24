С акцентом на бедра: Рудова в бикини эротично изогнулась на яхте, прижавшись упругим «орехом» к поручню

Красотка не может смириться, что лето закончилось, и продолжает постить жаркий контент.

38-летняя актриса Наталья Рудова обрела большую популярность как звезда сериалов и комедий после выхода на экраны многосерийной драмы «Татьянин день» и юмористического проекта ТНТ «Универ. Новая общага». Также длинноногая красавица появилась в клипах у Тимати, Анны Седоковой, Иракли и других звезд.

Любимым временем года Рудовой является лето, поэтому она не может смириться с тем, что оно уже закончилось. Красотка часто отдыхает в жарких странах и пока не планирует покидать Москву, отчего тоскует еще сильнее. И запостила кадры с предыдущего отпуска, на которых позирует эффектно на яхте.

Наталья Рудова в бикини, накинув от солнца белую рубашку, изогнулась эротично, красиво вытянув ножки и прижавшись упругими ягодицами к поручню. В замедленной съемке видео получилось еще более впечатляющим, на радость подписчикам.

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