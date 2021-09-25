«Это вершина»: Екатерина Вилкова назвала певицу, на которую всегда хотела быть похожей

Актриса Екатерина Вилкова в программе «2Верник2» на канале «Культура» назвала свою любимую певицу. Также она рассказала, как начинала играть в театре.

«В театр на мою премьеру папа и мама пришли. У меня был целый ряд друзей и родственников. Я выкупила все билеты. После спектакля вернулась в гримерку в красивом платье ментолового цвета. Афелия такая с хвостом. Я пришла с букетами, которые мне подарил мой же ряд и подумала: «Ну, Алла Борисовна Пугачева». Это вершина. Она до сих остается где-то в сердечке». Екатерина Вилкова

Как отметила актриса, она пыталась запеть, но не получилось.

«Люди разбегаются до сих пор. Я в разных местах пыталась петь. Но кровь из ушей. У меня просто мутация. Я заканчивала училище и понимала, что еще можно хотеть в Нижнем Новгороде. Вот есть Гамлет, Афелия. Я подумала, чем еще хочу заниматься. И поехала в театральный институт в Москве», — заявила Екатерина Вилкова.

Напомним, что Екатерина Вилкова полюбилась зрителям по картине «Стиляги». Покорять столицу она приехала из Нижнего Новгорода.

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