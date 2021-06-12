Воплощение женственности: Вилкова в платье мидакси с юбкой-солнце запечатлелась на съемках

Екатерина Вилкова многим знакома по сериалу «Отель Элеон». Она также снялась в диснеевской картине «Последний богатырь», где с легкостью перевоплотилась в колдунью. Актриса не частая гостья светских мероприятий. Более того, она почти не делится семейными фото. Как известно, девушка замужем за Ильей Любимовым, который снимался в сериале «Не родись красивой». У пары подрастают дети: девятилетняя дочка Павла и семилетний Петр.

Этим летом Вилкова снимается в новом проекте. Она поделилась кадрами из Санкт-Петербурга, где дни на пролет проводит на съемочной площадке. Актриса решила похвастаться стильным летним нарядом. Она запечатлелась в платье мидакси с юбкой-солнце и ненавязчивым принтом. Наряд с пышными рукавами подчеркнул ее тонкую талию, а черные мюли дополнили образ звезды.

«Если тихонько сидеть и не двигаться — может забудут», — пошутила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина. Многие признались, что успели соскучиться по ее работе. «Вы очень красивая», «Ну какая же вы шикарная!», «Яркая, талантливая! Чудесная фея!», «Такую красоту точно не забудут», «Какое платье», «Вы просто сногсшибательно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Вилкова также показала своего партнера. Им оказался крохотный ребенок. Теперь поклонники заинтригованы, в каком новом проекте принимает участие актриса.